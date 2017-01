Agora o candidato é Lula, diz Dilma à rádio espanhola, negando volta a eleições Agência Estado Link



Quarta-Feira - 25/01/2017 - 15h10





Comentários via Facebook:





Em viagem para Sevilla, na Espanha, a ex-presidente da República Dilma Rousseff (PT) falou pela primeira vez que não disputará mais uma candidatura à Presidência da República e diz que agora o candidato é Luiz Inácio Lula da Silva. "As pessoas têm hora e vez, tudo tem hora e vez, a já foi a minha", afirmou. "Não serei eu, será Lula da Silva o candidato", disse Dilma em entrevista á Rádio Sevilla, da rede Ser.



Dilma falou que apesar de não ser mais candidata, continuará fazendo política. Na entrevista, ela reforçou as críticas ao presidente da República Michel Temer (PMDB), falando que o processo de impeachment no Brasil foi "traumático" e ainda criticou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dizendo que o surgimento de "salvadores da pátria" põe em risco a democracia.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão