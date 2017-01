Chuva complica ainda mais o trânsito pela rua Rotary Club Larissa Mendes - Especial para a Folha da Região Link



Quarta-Feira - 25/01/2017 - 15h03





Comentários via Facebook: Atualização: 15h05 de 25/01/2017

Yago Monteiro/Folha da Região - 20/01/2017 Além dos buracos e pedras na via, que é de terra, várias poças de água se formaram Além dos buracos e pedras na via, que é de terra, várias poças de água se formaram



Pedras, buracos e a falta de asfalto na rua Rotary Club, no bairro Morada dos Nobres, causam grandes problemas para os moradores da região. Em dias de sol, o trânsito fica bastante complicado porque os motoristas precisam de cuidado e atenção redobrada para andar pelo local. Quando chove, o problema se agrava pelo fato de a rua ser de terra. O barro dificulta a passagem e faz com que os buracos dobrem de tamanho.



Leitores entraram em contato com a Folha da Região para reclamar dos problemas que a falta que o asfalto traz. "É degradante ver um lugar com tanto movimento dessa maneira. Essa rua liga vários bairros. Quem vai do Morada dos Nobres para o Clóvis Picolotto, por exemplo, não tem outro caminho para fazer. Aí temos que nos virar para conseguirmos passar", disse um morador.



A equipe da Folha esteve no local e constatou que a via está em situação bastante precária. Há muitas poças de água, pedras e ondulações que atrapalham o trânsito. Outra reclamação comum de quem mora no local é que quando ocorre vazamento de esgoto, o líquido fica parado, causando mau cheiro.



OUTRO LADO

A Prefeitura informou, por meio de nota enviada pela assessoria de imprensa, que a Secretaria de Obras está seguindo a lista de prioridade da operação tapa-buracos e que, posteriormente, haverá um planejamento da pasta para que as obras de pavimentação asfáltica sejam iniciadas.



PARTICIPE DO DISQUE-FOLHA

Defenda seus direitos e sua cidade. Ligue para a Redação: (18) 3636-7774, envie e-mail para disquefolha@folhadaregiao.com.br ou mensagem pelo Whatsapp: (18) 99663-5314.





Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão