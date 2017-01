Carf retira de pauta recurso da BM&F Bovespa contra multa da Receita Agência Estado Link



Quarta-Feira - 25/01/2017 - 15h05





O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) retirou de pauta recurso da BM&FBovespa contra multa aplicada pela Receita Federal por uso do ágio gerado na fusão da bolsa para abater do pagamento de tributos.



O processo estava na pauta da 1ª Turma Ordinária da 4ª Câmara da 1ª Seção e foi retirado da pauta a pedido da relatora, Lívia Carli Germano. De acordo com o balanço da Bovespa de 2015, o processo envolve R$ 1,9 bilhão e a entidade considera a chance de perda "remota".



Um segundo processo relacionado ao abatimento do ágio nesta operação está em análise pela Câmara Superior do Carf e poderá levar ao pagamento de R$ 1,1 bilhão em multas e tributos pela bolsa. Este chegou a entrar na pauta de julgamento na semana passada, mas também foi retirado.







