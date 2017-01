As enchentes e o desafio do poder público em toda a região Da Redação Link



As fortes chuvas que caíram no começo deste ano já foram suficientes para lançar um desafio às prefeituras em geral. É preciso o quanto antes o desenvolvimento de uma política de contenção de enchentes. Está claro que a infraestrutura de pequenos e grandes municípios, na região de Araçatuba, não suporta temporais como os que têm acontecido em janeiro. Os prejuízos foram notórios nas cidades mais populosas, como Araçatuba e Birigui, nos municípios de médio porte, caso de Guararapes, e nas menores, como Nova Independência.



Com os cofres sufocados pela crise, municípios terão que recorrer à ajuda do Estado ou da União para a execução de obras capazes de evitar que a força das águas desabrigue famílias, a exemplo do que aconteceu em Guararapes e Nova Independência, ou comprometa a prestação de serviços públicos, fato observado no pronto-socorro de Birigui. Na unidade de saúde, o serviço de tomografia teve de ser interrompido por prazo indeterminado devido às goteiras que caíam no local.



Não há dúvidas de que os primeiros dois meses costumam ser os mais desafiadores para o poder público em termos de infraestrutura justamente por causa do período chuvoso. Ao longo do ano, predominantemente seco na região, o que se vê são apenas obras paliativas. Daí, o fato de os problemas se repetirem, conforme lamentaram pessoas que tiveram a missão de fazer evacuar a água e a lama que invadiram suas moradias.



A mesma cobrança por melhorias deve recair às concessionárias das rodovias. Só na semana passada, a Folha da Região noticiou que dois pontos da rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Penápolis e em Rubiácea, tiveram de ser interditados. No primeiro, por alagamento, enquanto no segundo, por deslizamento de terra em canteiro, fazendo com que abrisse uma cratera no local.



Sendo assim, é mais do que oportuno o questionamento feito pelo Ministério Público à Via Rondon, empresa que administra trecho entre Bauru e Castilho da principal rodovia que corta a região, conforme este jornal publica na edição desta quarta-feira. Investir em segurança nas pistas é uma das melhores respostas que o poder público pode dar à população que, neste começo de ano, tem de se desdobrar para pagar o IPVA.



Com as mudanças de governo, espera-se que a nova mentalidade de gestão venha acompanhada, também, da ideia de que o investimento em prevenção, apesar de não dar visibilidade eleitoral, é fundamental. E mais do que isso: pode ser menos dispendioso para os cofres públicos, numa comparação com os prejuízos provocados por enchentes.





