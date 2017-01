'Ajudar-se...' é o tema do artigo espírita de Richard Simonetti Richard Simonetti Link



É atribuída a Esopo história de um carroceiro que conduzia pesada carga. Em dado momento, a carroça atolou em solo instável. Os cavalos não conseguiam movê-la. Olhando ao redor, notou a presença de Hércules, o herói grego. Confiante, pediu-lhe auxílio.



Estava diante de um filho dos deuses, o homem mais forte do Mundo! Para sua surpresa, ouviu uma reprimenda.



– Faça força! Empurre. Estimule os cavalos. Se você não se dispuser a ajudar-se, não espere que eu o faça.



Certamente, o prezado leitor conhece outras versões desta história, sempre enfatizando o óbvio: Diante das dificuldades e problemas, é preciso fazer a nossa parte, se esperamos pela ajuda do Céu.



Benjamin Franklin (1706-1790), um dos homens mais lúcidos e empreendedores do século 18, deu forma definitiva a essa ideia, no seu Almanaque, em 1736: “Deus ajuda quem se ajuda”. No século seguinte, Allan Kardec (1804-1869) consagraria o mesmo princípio, no capítulo 25 de “O Evangelho Segundo o Espiritismo”, com a máxima sempre lembrada quando somos chamados a enfrentar os desafios humanos: “Ajuda-te, que o Céu te ajudará”.



Uma das características lamentáveis do ser humano, fruto de sua imaturidade, é a tendência ao acomodamento. Inspira uma interpretação equivocada da “Lei de Causa e Efeito”, que induz à inércia em situações difíceis. São encaradas como inexorável carma. Puro engano!



Carma é o que não pode ser mudado. Carma é a deficiência congênita, a esterilidade definitiva, a doença grave, a morte prematura. Carma é o problema insolúvel, o prejuízo irreparável…



Nessas situações, compete-nos cultivar a resignação e a submissão aos desígnios divinos, para que nos conservemos em paz. É como ter um espinho no pé. Se não pode ser retirado, melhor andar com prudência, evitando agravar o ferimento e exacerbar as dores.



Quanto ao mais, são contingências da jornada terrestre, que haveremos de superar com a ajuda de Deus, se estivermos dispostos a nos ajudar, movimentando-nos para tirar o carro existencial desses “atoleiros”. Vivemos hoje o terrível drama do desemprego, que aflige multidões. Carma coletivo? Obviamente, não!



Trata-se de uma contingência gerada por inúmeros fatores: os desacertos dos governos, a recessão econômica, os avanços da tecnologia, a decantada globalização…

Sobretudo, o que faz o desemprego é o egoísmo que concentra riquezas, subtrai oportunidades e faz do homem “o lobo do homem”.



Sendo contingência, é superável. Apelando para o Céu e confiando em Deus, haveremos de encontrar meios de prover à própria subsistência. Ensina Jesus (Mateus, 7:7-8): “Pedi e se vos dará; buscai e achareis; batei à porta e se vos abrirá; porquanto, quem pede, recebe e quem procura, acha, e àquele que bata à porta, abrir-se-á”.



Se orarmos de verdade, como Jesus ensinou – coração isento de mágoas, cérebro iluminado pela fé – nossa oração ganhará as alturas. Logo virá a resposta, ensejando-nos meios para superar o embaraço.



Deus espera apenas que nos movimentemos, cultivando disposição e bom ânimo. E que, a cada dia, batamos às portas da iniciativa e procuremos nossos caminhos desde os alvores da manhã, porquanto, enfatiza velho aforismo: Deus ajuda quem cedo madruga.





