Liam Payne, do One Direction, estava em balada onde homem atirou Agência Estado Link



Quarta-Feira - 25/01/2017 - 14h35





Comentários via Facebook:





O cantor Liam Payne, do grupo One Direction, escapou por pouco de uma situação perigosa no último fim de semana. Ele estava na balada The Peppermint Club, em Los Angeles, quando tiros foram ouvidos no lado externo da casa.



Segundo o TMZ, um homem teria tentado entrar com uma identidade falsa e conseguiu chegar ao estacionamento, onde começou a atirar para o alto. Ninguém ficou ferido, mas a polícia não conseguiu prender o atirador.



Algumas pessoas que estavam na balada relataram que houve pânico. Liam teria deixado a casa meia hora depois do ocorrido.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão