Ladrão é preso após roubar bolsa de delegada em restaurante Agência Estado Link



Quarta-Feira - 25/01/2017 - 13h55





Comentários via Facebook: Atualização: 14h32 de 25/01/2017



A cena é bem conhecida. Aproveitando-se da distração de clientes de um restaurante durante o horário de almoço, o ladrão se aproxima e furta a bolsa de uma vítima levando junto dinheiro, cartões de banco e documentos pessoais. A mais nova vítima desse tipo de crime foi a delegada Eunice Sasazaki Bestetti.



Imagens gravadas pelas câmeras de segurança do restaurante, que fica na região de Pinheiros, na zona oeste da capital paulista, mostram toda a ação do bandido.



A delegada almoçava com o delegado seccional Elson Alexandre Sayão. Os dois não notam a aproximação do ladrão, que usa um blazer para cobrir a bolsa da delegada que estava na cadeira. Ele sai sem ser percebido. Só depois, a delegada percebe que teve a bolsa furtada.



A polícia foi acionada e conseguiu prender o suspeito. José Andreas Albornoz Tapia, de 36 anos, foi detido e autuado por furto qualificado. Com ele, que é paraguaio, os investigadores encontraram a bolsa da delegada. Ele já tem passagem criminal por furto e vai responder às novas acusações em liberdade. O crime aconteceu no último dia 9.







