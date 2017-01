É possível a volta ao grau de investimento em 2018, diz secretária do Tesouro Agência Estado Link



Quarta-Feira - 25/01/2017 - 13h25





A secretária do Tesouro Nacional, Ana Paula Vescovi, voltou a dizer que a retomada do grau de investimento e do selo de bom pagador ao País é um objetivo de todo o governo e confirmou que fazer isso já em 2018 é "viável e possível". "Esse trabalho precisa ser muito focado na volta da obtenção de superávits primários em volume ideal para fazer com que a divida pública decline em relação ao PIB", afirmou. A secretária comentou nesta manhã os resultados do Plano Anual de Financiamento (PAF) de 2017, divulgados nesta quarta-feira, 25



Ela enfatizou que, desde que o País perdeu o grau de investimento, 2,5 milhões de empregos também foram perdidos. "Isso está relacionado à perda da confiança na economia", avaliou.



A secretária do Tesouro Nacional disse ainda que o órgão evitou realizar emissões externas em janeiro para dar oportunidade à empresas realizarem suas estratégias de financiamento.



Ana Paula confirmou que uma emissão em euros neste ano "é bastante possível". "Vamos continuar avaliando o cenário europeu", afirmou. Ela afirmou, também, que o Tesouro continua avaliando a possibilidade de realizar emissões no mercado asiático, mas informou que ainda será necessária a conclusão de estudos para a definição da moeda para essa emissão. "O objetivo é criar referências para emissões de empresas brasileiras no mercado asiático", completou.



BNDES



Ana Paula Vescovi disse que o Plano Anual de Financiamento (PAF) de 2017 não prevê nenhum novo adiantamento de recebimentos do BNDES e também não contempla nenhuma capitalização de bancos públicos ou empresas estatais. "A estratégia do governo neste ano é garantir o cumprimento da meta fiscal", explicou.







