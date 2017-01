Jornalista é detido após pichar monumento Agência Estado Link



Um jornalista foi detido em flagrante depois de atirar ovos com tinta no monumento do apóstolo Paulo, na Praça da Sé, na região central de São Paulo, na madrugada desta quarta-feira, 25 - dia de aniversário da capital paulista. Ele assinou um termo circunstanciado, quando o crime é considerado sem gravidade, e foi liberado.



De acordo com o boletim de ocorrência sobre o fato, o jovem Pedro do Amaral Souza, de 26 anos, foi flagrado por um guarda civil metropolitano (GCM) que atuava na base da praça. O guarda chamou reforço e deteve o jovem. Ele disse ao guarda que "estava protestando contra diversas ações políticas e realizando intervenção artística, mas que protestava principalmente contra o prefeito", informa o BO.



Foi requisitada perícia no local e o caso foi registrado no 8º Distrito Policial, localizado no Brás, também na região do centro da cidade. A reportagem não conseguiu contato nem com o jovem nem com seu advogado.







