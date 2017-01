Em SP, painel de Kobra na 23 de Maio amanhece pichado Agência Estado Link



O painel do grafiteiro Eduardo Kobra na Avenida 23 de Maio, na zona sul de São Paulo, amanheceu pichado com tinta cinza nesta quarta-feira, dia 25, aniversário da capital. Kobra é frequentemente citado pelo prefeito João Doria (PSDB) como um de seus grafiteiro favoritos. Além da tinta, há um boneco com rosto de Doria, como se passasse a tinta



O prefeito vem apagando grafites e pichações na 23 de Maio. Os grafites pintados em 2014 foram cobertos com tinta cinza. A Secretaria Municipal de Cultura, chefiado por André Sturm, ficou de selecionar apenas oito grafites para continuarem na via, e o de Kobra seria um deles. Até então, pichadores tinham por hábito não escrever nem danificar os grafites da cidade.



Há algumas semanas, Doria chegou a anunciar o artista como coordenador de seu programa Arte Urbana, que faria oficinas de grafite, mas Kobra desmentiu o tucano.







