Dólar à vista renova máxima em meio ao anúncio da dívida pública federal Agência Estado Link



Quarta-Feira - 25/01/2017 - 11h40





Comentários via Facebook:





O dólar no mercado à vista reduziu a queda intraday e registrou máxima na manhã desta quarta-feira, 25, aos R$ 3,1713 (-0,07%) no balcão de bancos e corretoras em outras praças do País, em meio à divulgação pelo Tesouro de que a dívida pública federal (DPF) em 2016 totalizou R$ 3,112 trilhões.



Segundo o Tesouro, em dezembro, houve aumento da DPF de 0,66% ante novembro. Para o operador Ricardo Gomes da Silva Filho, da corretora Correparti, de Curitiba, a única volatilidade esperada nesta quarta é em relação aos números divulgados.



"O mercado opera esvaziado devido ao fechamento dos mercados futuros da BM&FBovespa, em razão do feriado na cidade de São Paulo", afirmou ele. Estamos atentos a fluxos pontuais, mas é difícil de ocorrer por causa do fechamento do mercado futuro da BM&FBovespa", afirmou Silva Filho.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão