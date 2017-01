Dona Marisa está em coma induzido; Lula pede e agradece apoio de internautas Agência Estado Link



Após o AVC sofrido pela ex-primeira-dama Marisa Letícia, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi às redes sociais pedir força para a esposa e o apoio de internautas com a hashtag #ForçaDonaMarisa. "Dona Marisa Letícia foi hospitalizada nesta terça-feira. Estamos torcendo muito para que ela se recupere logo", afirmou o petista depois que sua mulher foi internada, na tarde desta terça-feira, 24.



A postagem ganhou repercussão nas redes e, ao fim do dia, o ex-presidente agradeceu o carinho e o pensamento positivo recebido. "Agora, é aguardar a recuperação com muita fé".



Marisa Letícia foi internada no Hospital Sírio Libanês e passou por um cateterismo nesta terça. Segundo o boletim médico divulgado na manhã desta quarta-feira, 25, ela segue internada e foi submetida a uma nova avaliação tomográfica de crânio para controle de sangramento cerebral.



Após avaliação das equipes médicas foi realizada a passagem de um cateter ventricular para monitoração da pressão intracraniana.



Diante do quadro, a ex-primeira-dama está em coma induzido por medicamentos. As equipes médicas que a acompanham são coordenadas pelo Prof. Dr. Roberto Kalil Filho, Prof. Dr. Milberto Scaff, Prof. Dr. Marcos Stávale e Prof. Dr. José Guilherme Caldas.







