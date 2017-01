Irlanda registra caso atípico de vaca louca e sacrifica três animais Agência Estado Link



Quarta-Feira - 25/01/2017 - 10h10





Comentários via Facebook:





A Irlanda confirmou nesta semana um caso de encefalopatia espongiforme bovina (EEB), também conhecida como doença da vaca louca. O teste foi divulgado pelo Departamento de Agricultura, Alimentação e Marinha do país (DAFM) e reportado à Organização Mundial de Saúde Animal (OIE). A anomalia foi identificada como um caso atípico, que acomete naturalmente animais mais velhos e é designado como "marcação priônica".



A vaca tinha 18 anos e era da raça Aberdeen angus. Segundo o proprietário, o animal tinha apresentado sintomas suspeitos. Após informar autoridades, foi tomada a decisão de sacrificá-la, junto com outros três animais. O material de amostra foi encaminhado ao Laboratório Nacional de Referência (NRL) e o diagnóstico foi confirmado.



Segundo o DAFM, o incidente não representa risco à saúde pública. Entretanto, medidas de segurança foram tomadas. A divulgação do caso, apontado como "atípico" pelo órgão, não deve alterar o status sanitário do país perante a OIE.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão