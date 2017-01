Liverpool anuncia renovação do contrato de Philippe Coutinho por cinco anos Agência Estado Link



O Liverpool anunciou nesta quarta-feira a renovação do contrato do meia Philippe Coutinho. Com o novo vínculo, válido até 2022, o clube inglês deve afastar as investidas do Barcelona pelo jogador, que passaria a ter um salário de 150 mil libras (aproximadamente R$ 600 mil) semanais, de acordo com informações da imprensa britânica.



"Gostaria de agradecer a todos no clube, em primeiro lugar. Estou muito feliz em assinar um novo contrato aqui. É um clube que estou muito grato e isso mostra a minha felicidade aqui. Eu trabalharei muito mais duramente para retribuir a confiança em mim", disse Coutinho ao site oficial do clube.



Contratado por 8,5 milhões de libras (cerca de R$ 33 milhões) em 2013, após se destacar na Inter de Milão e no Espanyol, Coutinho é o principal jogador do Liverpool desde as saídas de Luis Suárez e Gerrard. Neste período, foram 34 gols marcados em 163 partidas.



"Eu assinei esse novo contrato para ficar aqui por alguns anos mais porque é uma grande honra para mim. Isso me dá grande alegria porque eu sempre fui muito bem recebido, de braços abertos por todo mundo no clube e pelos torcedores desde o primeiro dia. Eu sou muito grato a esse clube por tudo", afirmou.



Quem comemorou muito o acordo foi o técnico alemão Jurgen Klopp. "Ele é realmente de classe mundial - naquela classe muito superior. O fato de ele querer ficar aqui e ser parte do que estamos olhando para construir e desenvolver mostra seu compromisso pessoal é tornar-se melhor e ser parte integrante de algo que é muito especial".



Para o comandante, o acordo para assegurar a permanência de um jogador deste porte mostra que o clube está indo no caminho certo. "Temos total crença em nosso projeto, mas quando um jogador de calibre e status de Phil se compromete por esse período de tempo, isso mostra que nossa fé é compartilhada ao longo do jogo. Ele sabe que pode cumprir seus sonhos e ambições aqui em Liverpool", conclui.







