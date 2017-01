Rodrigo Maia diz que não acredita que morte de Teori Zavascki atrase a Lava Jato Agência Estado Link



Quarta-Feira - 25/01/2017 - 09h50





O presidente da Câmara e postulante à reeleição no cargo, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta quarta-feira, 25, não acreditar que a morte do ministro do STF Teori Zavascki e que as articulações políticas decorrentes do caso atrasem os trabalhos da Operação Lava Jato.



Em entrevista à Rádio Jovem Pan, Maia defendeu que a Justiça e o Ministério Público devem atuar de forma competente e que as coisas precisam funcionar de forma paralela na Justiça e no meio político. "Com o Parlamento legislando, colaborando para a situação da crise, e a Justiça tomando decisões de forma independente, para que esse processo ocorra da forma mais transparente possível", afirmou.



Maia confirmou que conversa com o PT sobre a eleição da Mesa Diretora da Câmara. Mas negou que tenha falado com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva recentemente para tratar a questão. "Tive oportunidade de conversar com o ex-presidente Lula depois da minha eleição (em julho) e agradecer a posição de apoio à minha candidatura. Minha conversa neste momento é apenas com os deputados e deputadas do PT", disse Maia.



O parlamentar defendeu um ritmo de diálogo na Câmara com partidos de oposição e de respeito com o PT na condição de minoria na Casa.







