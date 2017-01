Casal e socorristas são atropelados na Rondon Lázaro Jr. Link



Um casal residente em Guararapes foi atropelado pelo próprio carro que estava parado no acostamento da rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Penápolis, após atropelar uma capivara. O veículo foi atingido na traseira por um caminhão e atropelou as vítimas. Um médico e um enfermeiro da concessionária Via Rondon, que prestavam atendimento ao casal, também ficaram feridos.



Segundo o boletim de ocorrência, o acidente aconteceu por volta de 0h45 desta quarta-feira (25), no quilômetro 483 da pista Oeste, sentido ao interior, próximo à ponte sobre o ribeirão Lajeado.



As vítimas estavam em um Gol, conduzido por um gerente de 50 anos, que estava acompanhado de uma pescadora de 42. O carro seguia sentido a Araçatuba e, após atropelar a capivara, o condutor parou no acostamento para verificar os estragos causados.



Uma equipe da Via Rondon foi ao local, sinalizou a pista e também compareceu uma viatura de resgate da concessionária, com médico e enfermeiro, para prestar atendimento aos ocupantes do veículo.



O casal estava na frente do Gol, avaliando os danos, quando o carro foi atingido na traseira por um caminhão Iveco com placas de Araçatuba, pertencente a uma revendedora de pneus. Ele era conduzido por um motorista de 38 anos, morador em Araçatuba, que não percebeu o Gol parado no acostamento.



Com o impacto na traseira, o carro foi lançado à frente e atingiu o casal e os socorristas da Via Rondon, que aparentemente tiveram ferimentos leves, segundo a polícia. As vítimas foram levadas ao pronto-socorro de Penápolis e o local do acidente não foi periciado.





