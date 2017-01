Mulher sofre traumatismo em colisão com motoneta Lázaro Jr. Link



Uma dona de casa de 54 anos, moradora no bairro Jussara, em Araçatuba, foi internada com traumatismos, craniano e torácico, após se envolver em uma colisão no trânsito na manhã de terça-feira (24).



Segundo a polícia, ela seguia com uma Honda Biz pela rua Aguapeí quando bateu na lateral de um veículo Gol, que seguia à frente. O condutor do carro, um motorista de 48 anos, residente em Valparaíso, disse que a vítima vinha atrás dele e não sabe em que condições ela perdeu o controle de direção e bateu com a motoneta na lateral do veículo.



De acordo com ele, ao desequilibrar-se e cair no chão, o capacete saiu da cabeça da dona de casa. Quando os policiais chegaram ao local, a vítima tinha sido socorrida por equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levada para o pronto-socorro da Santa Casa.



No hospital os policiais não conseguiram conversar com a motociclista, que em virtude dos ferimentos, estava em atendimento médico. O local da colisão foi periciado pelo IC (Instituto de Criminalística) e a motoneta da vítima foi entregue para um filho dela. Não há informações sobre o estado de saúde da paciente.





