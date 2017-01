Marisa Letícia seguirá em tratamento por tempo indeterminado, diz boletim médico Agência Estado Link



A ex-primeira-dama Marisa Letícia, que sofreu um AVC hemorrágico nesta terça-feira, 24, e foi submetida a um procedimento cirúrgico para estancar o sangramento, seguirá em tratamento intensivo por tempo indeterminado, informou o hospital Sírio-Libanês, onde ela está internada. O boletim médico do hospital, no entanto, não informa o estado de saúde de Marisa Letícia.



Segundo o boletim, a esposa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve uma hemorragia cerebral após a ruptura causada por um aneurisma. Ela, então, foi imediatamente submetida a um atendimento de emergência, seguido de cirurgia endovascular (embolização) e oclusão (fechamento) do aneurisma.



O hospital afirmou também que as equipes médias que acompanham são coordenadas pelos médicos Roberto Kalil Filho, Milberto Scaff, Marcos Stávale e José Guilherme Caldas. Kalil é médico da família de Lula.







