Familiares de ex-prefeitos petistas ocupam cargos sem concurso

Familiares de ex-prefeitos petistas da região ocupam cargos comissionados na gestão do prefeito de Birigui, Cristiano Salmeirão (PTB). A filha do ex-chefe de Araçatuba Cido Sério (PT), Coraci Lacerda e Silva, é diretora de assuntos administrativos na Secretaria de Assuntos Jurídicos do município. Já a esposa do ex-prefeito de Coroados Hélcio Carrilho Slavez, o Tute (PT), Cláudia Rodrigues Carmona Slavez, ocupa a função de diretora da Saúde, também de livre nomeação.Assim como o pai, Coraci também é filiada ao PT, desde 2008, segundo informações do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). A mulher de Tute, no entanto, não faz parte do quadro de filiados da sigla. Salmeirão é aliado do deputado estadual Roque Barbiere (PTB), que sempre teve um posicionamento contrário ao Partido dos Trabalhadores. O atual chefe do Executivo biriguiense também nunca foi simpático à legenda.Segundo Salmeirão, as escolhas foram pautadas pela capacidade técnica.



