Prefeitura de Araçatuba vai devolver R$ 100 mil à União Monique Bueno Link



Terça-Feira - 24/01/2017 - 21h14





Comentários via Facebook: Atualização: 21h15 de 24/01/2017







Leia também:

Gestão petista perdeu R$ 500 mil de convênio para a saúde



"Há disponível em conta específica o valor que foi depositado, que hoje alcança R$ 115.197,06", explicou a secretária municipal de Saúde, Carmem Silvia Guariente. O recurso foi depositado pelo Ministério da Saúde ao município de Araçatuba no ano de 2013, primeiro ano do segundo mandato do ex-prefeito Cido Sério (PT).



PORTARIA

De acordo com a portaria publicada pelo MS em dezembro passado, Araçatuba teve interesse em construir a UAI, enviando sua proposta, que foi aprovada. Mas, não cumpriu o prazo para inserção da Ordem de Início de Serviço no período estipulado pelo governo. Por isso, terá que devolver o dinheiro, imediatamente. No total, seriam repassados R$ 500 mil.

Diferentemente do que informou na semana passada, de que não havia R$ 100 mil em caixa para devolver ao Ministério da Saúde por conta da perda de prazo para construção de uma UAI (Unidade de Acolhimento Infantil), a Prefeitura de Araçatuba afirmou na segunda-feira (23) que possui o recurso e será devolvido ao governo federal a fim de atender as normas legais."Há disponível em conta específica o valor que foi depositado, que hoje alcança R$ 115.197,06", explicou a secretária municipal de Saúde, Carmem Silvia Guariente. O recurso foi depositado pelo Ministério da Saúde ao município de Araçatuba no ano de 2013, primeiro ano do segundo mandato do ex-prefeito Cido Sério (PT).De acordo com a portaria publicada pelo MS em dezembro passado, Araçatuba teve interesse em construir a UAI, enviando sua proposta, que foi aprovada. Mas, não cumpriu o prazo para inserção da Ordem de Início de Serviço no período estipulado pelo governo. Por isso, terá que devolver o dinheiro, imediatamente. No total, seriam repassados R$ 500 mil.



Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão