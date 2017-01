Acusado de superfaturamento, ex-prefeito é inocentado Ronaldo Ruiz Galdino Link



A Promotoria de Justiça havia movido a ação após inquérito civil baseado em irregularidades apontadas pelo TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo). Segundo o MP, no dia seguinte ao incêndio, o ex-chefe do Executivo decretou situação de emergência, o que permitiu compras e contratações sem licitação.



Segundo o órgão, na mesma data da publicação, Caetano entrou em contato com um dos comerciantes, sem consultar o setor de compras da Prefeitura ou fazer cotação de preços. O ex-prefeito mantinha laços estreitos com o empresário, que já conhecia de seu mandato anterior (1989-92).



Caetano disse à reportagem que não estava sabendo da decisão, mas ficava feliz em receber a notícia. O peemedebista afirmou que as compras foram feitas de acordo com a lei e que os materiais são de qualidade, tanto que estão em funcionamento até o momento na Prefeitura.





A Justiça absolveu o ex-prefeito de Coroados Nelson Gonzales Caetano (PMDB) da acusação de improbidade administrativa por suspeita de superfaturamento na aquisição de móveis e equipamentos de informática para a Prefeitura. A compra, feita em 2008, tinha o objetivo de substituir materiais destruídos em incêndio no Paço Municipal. Os donos das empresas que venderam os produtos também foram inocentados. Autor da denúncia, o Ministério Público pode recorrer da sentença.A Promotoria de Justiça havia movido a ação após inquérito civil baseado em irregularidades apontadas pelo TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo). Segundo o MP, no dia seguinte ao incêndio, o ex-chefe do Executivo decretou situação de emergência, o que permitiu compras e contratações sem licitação.Segundo o órgão, na mesma data da publicação, Caetano entrou em contato com um dos comerciantes, sem consultar o setor de compras da Prefeitura ou fazer cotação de preços. O ex-prefeito mantinha laços estreitos com o empresário, que já conhecia de seu mandato anterior (1989-92).Caetano disse à reportagem que não estava sabendo da decisão, mas ficava feliz em receber a notícia. O peemedebista afirmou que as compras foram feitas de acordo com a lei e que os materiais são de qualidade, tanto que estão em funcionamento até o momento na Prefeitura.



