Justiça manda governo aplicar recursos do Fistel na fiscalização das teles Agência Estado Link



Terça-Feira - 24/01/2017 - 20h55





Comentários via Facebook:





A Justiça determinou que os recursos arrecadados por meio de um fundo de telecomunicações sejam utilizados pelo governo exclusivamente na fiscalização do setor. A ação civil pública foi proposta pelo Conselho Federal Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Como a Justiça concedeu tutela antecipada, a decisão tem efeito imediato.



A ação envolve os recursos do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações (Fistel). Embora a lei estabeleça que os recursos só possam ser usados para fiscalizar o setor, historicamente eles têm sido direcionados para outros fins, como para o cumprimento da meta fiscal da União. A função de fiscalização do setor cabe à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).



O pedido foi aceito pela juíza Diana Maria Wanderlei da Silva, do Tribunal Regional Federal da 1.ª Região (TRF-1). O governo tem prazo de 30 dias para cumprir a decisão, sob pena de multa diária e envio de peças ao Ministério Público Federal (STF), que pode propor ação penal por crime de desobediência e prevaricação. Cabem recursos da decisão.



"Esta é uma grande vitória da OAB em prol da sociedade. Conseguimos, assim, evitar que as taxas que financiam o Fistel, que devem servir para custear a Anatel, fiquem paradas colaborando com o superávit primário", afirmou, em nota, o presidente nacional da OAB, Claudio Lamachia.



No ano passado, o Conselho Federal da OAB entrou com ação civil pública para obrigar o governo a aplicar corretamente os recursos de três fundos de telecomunicações - além do Fistel, o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação (Fust) e o Fundo de Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Funttel).



De acordo com a OAB, menos de 10% dos recursos dos fundos foram aplicados para os fins corretos. O dinheiro já teria sido utilizado para construção de ferrovias e revitalização de aviões da Aeronáutica.



Segundo a entidade, o governo não informa o saldo dos fundos de forma transparente. Ao TCU, o Tesouro Nacional teria informado que o Fistel arrecadou R$ 82,2 bilhões entre 1997 e 2015, mas a Anatel contabiliza R$ 67,2 bilhões.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão