Maestro João Carlos Martins é internado em São Paulo Agência Estado Link



Terça-Feira - 24/01/2017 - 20h35





Comentários via Facebook: Atualização: 21h17 de 24/01/2017



O maestro João Carlos Martins foi internado na manhã desta terça-feira, 24, no Sírio-Libanês, em São Paulo. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do hospital. De acordo com o portal G1, ele sofreu tromboembolia pulmonar.



Diretor artístico e maestro da Bachiana Filarmônica Sesi-SP, ele é considerado um dos maiores intérpretes de Johann Sebastian Bach e teve como ponto alto de sua carreira a gravação da obra completa para teclado deste gênio da música.



Na sequência, devido a problemas físicos (perda parcial dos movimentos das mãos), teve que abandonar a carreira de pianista, canalizando para a regência sua paixão pela música.



A vida do maestro é retratada no filme João, que é estrelado por Alexandre Nero. A direção é de Mauro Lima (Meu nome não é Johnny, Reis e ratos e Tim Maia). O longa tem previsão de estrear no primeiro semestre deste ano.







