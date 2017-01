Napoli vence Fiorentina e vai às semifinais da Copa da Itália Agência Estado Link



Terça-Feira - 24/01/2017 - 20h20





Comentários via Facebook:





O Napoli é o primeiro classificado às semifinais da Copa da Itália. Nesta terça-feira, a equipe recebeu a Fiorentina no Estádio San Paolo, desperdiçou diversas oportunidades, mas contou com o gol de Callejón já no segundo tempo para vencer por 1 a 0 e confirmar a vaga.



Agora, os napolitanos esperam para conhecer seu adversário, que sairá do clássico entre Juventus e Milan, nesta quarta-feira, em Turim. A outra semifinal será definida somente na semana que vem. Na terça, a Inter de Milão recebe a Lazio. Quem avançar, duela com o vencedor de Roma x Cesena.



Depois de um primeiro tempo bastante equilibrado, o Napoli foi para cima na etapa final e criou diversas oportunidades nesta terça-feira. Aos 17 minutos, o inspirado Insigne acertou o travessão em cobrança de falta e quase marcou o primeiro.



Mas o gol napolitano não demoraria a sair. Isso porque somente oito minutos depois, em rápida jogada pela direita, Hamsik foi acionado e cruzou para a área. Callejón chegou em velocidade no meio dos zagueiro e cabeceou firme, sem chance para Tatarusanu.



O Napoli ainda quase ampliou aos 35, quando Insigne deu drible espetacular pela esquerda em Carlos Sánchez e cruzou para a área. Callejón chegava para marcar, mas Astori afastou. Nos acréscimos, os donos da casa perderam o lateral Hysaj, expulso, mas ainda deu tempo para a Fiorentina também ficar com um a menos, após o vermelho mostrado para Olivera.



Agora, as duas equipes voltam as atenções para o Campeonato Italiano, que viverá sua 22.ª rodada neste fim de semana. No domingo, o Napoli recebe o Palermo, mesmo dia em que a Fiorentina enfrenta o Genoa, também em casa.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão