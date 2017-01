Dupla é flagrada furtando casa; dinheiro e objetos são recuperados Márcio Bracioli Link



Terça-Feira - 24/01/2017 - 19h40





Com a dupla estavam várias joias, eletrônicos, cédulas de dinheiro e uma bolsa cheia de moedas



Dois homens foram presos no início da noite desta terça-feira (24) após serem flagrados dentro da casa de um pastor, no bairro Dona Amélia, em Araçatuba. Policiais militares surpreenderam a dupla no momento em que eles furtavam a residência.



De acordo com a corporação, uma denúncia anônima os levou até a casa. Quando chegaram lá, viram que os dois acusados tinham arrombado janelas e portas para terem acesso ao interior do imóvel. Eles foram rendidos e presos em flagrante.



Com a dupla estavam várias joias, uma máquina de receber pagamentos em cartões, um GPS, notebook, uma bolsa cheia de moedas e várias cédulas de dinheiro. Na residência deles, os PMs encontraram ainda instrumentos musicais, que teriam sido furtados também.



RECONHECIMENTO

O pastor foi comunicado e reconheceu os objetos. A dupla foi levada para a delegacia e, depois, foi encaminhada para a cadeia. O montante de dinheiro encontrado não tinha sido contabilizado até por volta das 19h40.





