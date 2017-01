'Há ainda muita coisa para ser feita', diz Padilha sobre medidas Agência Estado Link



O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, afirmou nesta terça-feira, 24, que ainda há "muita coisa para ser feita" em relação a medidas microeconômicas. Uma das iniciativas em estudo, segundo ele, é na área de turismo. "Está no prelo, nós abrirmos mão de vistos para determinados países para agilizar (a entrada de turistas) e tornar o Brasil mais atrativo", afirmou Padilha.



Segundo o ministro, após eventos como a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos, o Brasil saiu com imagem de receber muito bem. "Precisamos capitalizar em cima disso", afirmou Padilha.



O governo avalia que é preciso retomar a atividade econômica com mais intensidade. O ministro disse ainda que a liberação dos saques de contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) deve injetar R$ 30 bilhões e "certamente gerará empregos".







