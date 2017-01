Araçatuba: Mais três pessoas registram furtos em festa Lázaro Jr. Link



A vítima nesse caso é um jovem de 21 anos, morador no centro de Araçatuba. Ele contou à polícia que um desconhecido arrancou as duas correntes que estava no pescoço dele, uma de ouro e outra de prata, e saiu correndo entre os demais participantes da festa, o que impossibilitou que fosse identificado.



No domingo, foram registrados outros sete boletins de ocorrência de pessoas relatando o furto de nove aparelhos durante o evento. As vítimas são todas jovens e a maioria do sexo feminino. Muitas delas tiveram os aparelhos retirados de bolsas.

