Prefeitura de Araçatuba fará carnaval na praça João Pessoa Da Redação Link



Terça-Feira - 24/01/2017 - 17h16





Comentários via Facebook:

Alexandre Souza/Folha da Região - 22/11/2016 "A gente vai fazer uma festa linda, segura e para que todos possam ir para se divertir", garante Marly "A gente vai fazer uma festa linda, segura e para que todos possam ir para se divertir", garante Marly



A Prefeitura de Araçatuba anunciou, nesta terça-feira (24), que fará dois dias de carnaval neste ano, além de uma exposição sobre a história da folia no município. A festa, que terá banda ao vivo, será realizada nos dias 26 (domingo) e 28 (terça-feira) de fevereiro, das 18h às 22h, na praça João Pessoa.



A programação foi definida na manhã desta terça, em reunião entre o prefeito Dilador Borges (PSDB) e a secretária de Cultura, Marly Garcia. Ambos entenderam que a tradição do carnaval deve ser mantida e que, além da festa, é dever do município investir na parte cultural e histórica.



"Por isso, o prefeito nos orientou a promover uma grande exposição de fotos e fantasias e até levar palestrantes para falar sobre o nosso carnaval. Já na praça, a gente vai fazer uma festa linda, segura e para que todos possam ir para se divertir. Queremos reunir as famílias, principalmente as crianças em um espaço democrático", destaca a secretária Marly Garcia em nota divulgada pela Prefeitura.



VALORES

O único investimento da administração para a festa será a contratação de banheiros químicos. O valor ainda não está definido. As bandas convidadas são as que participaram do mais recente Edital de Fomento à Cultura, cujas apresentações públicas fazem parte da contrapartida obrigatória.



A exposição sobre a história do carnaval será realizada no Maap (Museu Araçatubense de Artes Plásticas). Serão usadas peças do próprio acervo da Secretaria de Cultura, como vestimentas clássicas do rei momo e fotos de festas das últimas décadas.



DESFILES

Os desfiles, que tradicionalmente acontecem no Recinto de Exposições Clibas de Almeida Prado, são realizados pela Assesa (Associação das Escolas de Samba de Araçatuba). A Prefeitura, a título de ajuda, investia R$ 500 mil, em média. O último desfile aconteceu em 2015.



Marly Garcia explica que neste ano a administração não tem condições de apresentar o aporte financeiro. No ano passado, também por contenção de gastos em meio à crise econômica nacional, a Prefeitura não havia feito o repasse. (Com informações da Prefeitura)





Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão