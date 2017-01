Moto é danificada e peça de bike furtada em secretaria Lázaro Jr. Link



Pessoas ainda não identificadas danificaram a moto de um funcionário e furtaram o banco da bicicleta de uma estagiária que estavam na garagem da Secretaria de Meio Ambiente de Araçatuba, na manhã de segunda-feira (23). O caso foi informado por um guarda municipal em dois boletins de ocorrência registrados durante o dia.



A sede da secretaria fica na avenida Dr. Alcides Fagundes Chagas, que leva ao recinto de exposições Clibas de Almeida Prado. O primeiro boletim de ocorrência foi registrado pela Guarda Municipal pouco antes das 12h, comunicando que uma CG Titan de um funcionário, que estava no local, tinha sido danificada.



PORTÃO

Segundo o registro, o portão do prédio foi encontrado aberto e não foi informado quais tipos de danos foram feitos no veículo, que foi levado para uma oficina antes da perícia no local.



Alguns minutos depois, a GM registrou a ocorrência do furto do banco da bicicleta de uma estagiária que também trabalha no local. Assim como a moto danificada, a bicicleta estava na garagem do prédio da secretaria.



A Secretaria Municipal de Meio Ambiente esclarece que não houve invasão, pois o prédio se localiza em um parque público.



"A pasta confirma que foi furtado, durante o horário comercial, o selim de uma bicicleta de um funcionário que estava no estacionamento. Não há informações de danos à motocicleta citada", informa.



Segundo a Prefeitura, a secretaria tomou as previdências cabíveis ao momento, que foi o registro do boletim de ocorrência. Não foram identificados suspeitos.





