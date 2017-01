Máquinas da Sosp estão espalhadas em oficinas há anos Coluna Periscópio Link



Dayse Maria/Folha da Região - 08/12/2016 Constantino disse que compressor avaliado em R$ 500 mil foi encontrado em depósito Constantino disse que compressor avaliado em R$ 500 mil foi encontrado em depósito







Na semana passada, um compressor avaliado em R$ 500 mil foi encontrado no depósito de uma oficina depois de ficar dois anos parado no local. O titular da pasta comentou com pessoas próximas a ele que, agora, já encontrou pelo menos mais três equipamentos que haviam sido levados há anos para conserto e nunca haviam retornado. O pior: todos estavam sem conserto.



No último domingo (22), o "Periscópio" publicou que Constantino está

O secretário municipal de Obras e Serviços Públicos de Araçatuba, Constantino Alexandre Vourlis, afirmou na segunda-feira (23), indignado, que todos os dias tem recebido denúncias sobre máquinas e equipamentos da Sosp (Secretaria de Obras e Serviços Públicos) que estão espalhados por oficinas da cidade.Na semana passada, um compressor avaliado em R$ 500 mil foi encontrado no depósito de uma oficina depois de ficar dois anos parado no local. O titular da pasta comentou com pessoas próximas a ele que, agora, já encontrou pelo menos mais três equipamentos que haviam sido levados há anos para conserto e nunca haviam retornado. O pior: todos estavam sem conserto.No último domingo (22), o "Periscópio" publicou que Constantino está colocando ovos sobre o muro para ver se para de chover . Ele disse que a repercussão foi muito grande, que até um padre veio falar com ele sobre sua fé. Mas, levando em consideração que a semana começou mais chuvosa ainda, Constantino já está pensando em trocar de reza. (Ronaldo Ruiz Galdino)



