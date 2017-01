Ex-primeira-dama Marisa Letícia sofre AVC e é internada Agência Estado Link



Terça-Feira - 24/01/2017 - 16h50





Comentários via Facebook: Atualização: 17h02 de 24/01/2017

Fabio Rodrigues Pozzebom/ABr - 20/05/2010 Marisa estava no apartamento onde reside, em São Bernardo do Campo, quando teve o problema Marisa estava no apartamento onde reside, em São Bernardo do Campo, quando teve o problema



A ex-primeira dama Marisa Letícia, mulher do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está internada no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, sofreu um AVC. Por volta de 15h15, Marisa estava no apartamento onde reside, em São Bernardo do Campo, quando sofreu um sangramento cerebral.



Inicialmente, foi atendida em um pronto socorro de São Bernardo. Mas, dada a gravidade do quadro, acabou sendo removida para o Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. Neste momento, ela passa pelo "pico da emergência". Na sala de emergências do Sírio, ela é atendida por uma equipe do hospital. Ainda não há um diagnóstico preciso do estado da ex-primeira dama.





Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão