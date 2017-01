Com dívida de R$ 11,9 milhões, Penápolis anuncia contenção Rafaela Tavares Link



Alexandre Souza/Folha da Região - 04/01/2017 Decreto prevê redução de gastos com água, luz, telefone, combustível e material de limpeza Decreto prevê redução de gastos com água, luz, telefone, combustível e material de limpeza







Com dívida herdada de R$ 11,9 milhões, a Prefeitura de Penápolis estabeleceu estado de contenção de despesas por pelo menos 180 dias, prazo que pode ser prorrogado. O valor que o município tem a pagar inclui dívidas ao Febom (Fundo Especial de Bombeiros) e à Merenda Escolar Estadual, segundo decreto publicado no último sábado (19).Desse montante, R$ 4,4 milhões estão sem cobertura financeira, já que a administração anterior deixou aproximadamente R$ 7,5 milhões em caixa. A secretária municipal de Finanças, Maria Emília Pereira de Souza explicou que o montante dos restos a pagar considera valores liquidados, ou seja, empenhos em que o fornecedor já entregou o serviço ou material. "Ele já conquistou o direito de receber ou, em outras palavras, já cumpriu a obrigação."



