Buracos na avenida Prestes Maia causam transtorno para motoristas Larissa Mendes - Especial para a Folha da Região Link



Terça-Feira - 24/01/2017 - 16h32





Yago Monteiro/Folha da Região - 23/01/2017 Fluxo de veículos e chuvas agravam o problema; Prefeitura diz que via está na lista das prioritárias Fluxo de veículos e chuvas agravam o problema; Prefeitura diz que via está na lista das prioritárias



A avenida Prestes Maia está completamente tomada por buracos, o que gera reclamação de motoristas e comerciantes que passam pelo local diariamente. Nos cruzamentos com a rua Paraíso e com a rua Vereador Aldo Campos, a situação é ainda mais crítica. As crateras fazem com que os motoristas tenham que escolher entre um buraco e outro para não prejudicar tanto o veículo.



O comerciante César Pires de 58 anos, utiliza a via todos os dias para chegar ao trabalho, e lamenta a situação. "Já vieram tampar esse buraco há uns seis meses, mas devido ao fluxo intenso e as chuvas dos últimos dias, a situação piorou. Eu já vi vários carros bateram na traseira um do outro, porque o motorista sempre reduz a velocidade para passar por ali, o que dificulta o trânsito e causa essas batidas".



O mecânico Lincoln Verneck, de 49 anos, trabalha em frente a um dos buracos, e diz que o trânsito fica ainda mais complicado em horários de pico. "Às 18h todo mundo está indo pra casa e essa avenida é de grande movimento, pois liga vários bairros. Quando tem carro estacionado, é ainda pior".



OUTRO LADO

A Prefeitura informou, por meio de nota enviada pela assessoria de imprensa, que a Prestes Maia está na lista das vias prioritárias para a operação tapa-buracos e que será atendida nos próximos dias, desde que as condições climáticas favoreçam o trabalho.



