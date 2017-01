Coritiba faz oferta, exibe otimismo e espera resposta de Ronaldinho em fevereiro Agência Estado Link



Terça-Feira - 24/01/2017 - 16h20





Comentários via Facebook:





O Coritiba está otimista com a possibilidade de se reforçar com Ronaldinho Gaúcho para a temporada 2017, mas sabe que não receberá uma resposta do astro antes do início do próximo mês. Foi o que revelou o clube paranaense após participar de uma reunião com o ex-jogador Assis, irmão e representante do astro, nesta terça-feira.



No encontro, realizado no Rio, o Coritiba, representado pelo diretor de futebol Alex Brasil e pelo diretor executivo internacional Juliano Belletti, apresentou a sua proposta para contratar Ronaldinho. De acordo com o comunicado divulgado pelo time paranaense, a recepção de Assis ao oferecido foi boa.



"De acordo com relatos dos representantes coxas-brancas, a reunião foi novamente muito boa, assim como o encontro que aconteceu na última semana. A informação foi confirmada pelo presidente do clube Rogério Bacellar, que recebeu as novidades dos representantes do clube no Rio", afirmou o clube em um comunicado oficial.



O Coritiba destacou, porém, que Ronaldinho e Assis não deverão apresentar uma resposta imediata. Mas o time paranaense decidiu manter as portas abertas, à espera de uma resposta positiva do astro para a oferta para defender o clube em 2017.



"O empresário do atleta informou aos representantes do Coritiba que Ronaldinho Gaúcho tem compromissos já assumidos anteriormente até os primeiros dias do mês de fevereiro, mas o contato permanecerá constante e o clube aguardará até lá a resposta oficial do jogador", disse.



Hoje com 36 anos, Ronaldinho é considerado um dos maiores nomes da história recente do futebol, tendo sido campeão da Copa do Mundo de 2002 pela seleção brasileira e se consagrado pelo Barcelona, além de ter brilhado com as camisas de Paris Saint-Germain, Grêmio e Atlético-MG.



Depois de deixar o clube mineiro, onde foi campeão da Copa Libertadores de 2013, passou pelo mexicano Querétaro e também pelo Fluminense, onde decepcionou, saindo em setembro de 2015.



Desde então, Ronaldinho não atuou mais profissionalmente, participando de algumas partidas festivas, mas sempre assegurando que não estava aposentado dos gramados. Agora o Coritiba tenta se reforçar com o astro e retomar a sua carreira no futebol. Mas o time paranaense ainda deve demorar para ter uma resposta oficial de Ronaldinho.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão