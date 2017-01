México pode deixar Nafta se não estiver satisfeito com negociações, diz ministro Agência Estado Link



Terça-Feira - 24/01/2017 - 16h10





O ministro de Economia do México, Ildefonso Guajardo, afirmou hoje que seu país pode deixar o Tratado de Livre Comércio da América do Norte (Nafta) caso as conversas para uma renegociação do acordo não forem satisfatórias aos desejos do país.



Em entrevista ao canal de TV mexicano Televisa, Guajardo afirmou que o México estará em uma posição fraca diante do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, caso não seja firme quanto à preservação do pacto comercial entre EUA, México e Canadá.



Guajardo disse que "seria impossível vender algo aqui em casa, a menos que tenha benefícios claros". O ministro também afirmou que "se quisermos algo que é menor do que o que temos, não faz sentido ficar". Fonte: Associated Press.







