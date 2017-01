Até quando problemas em PS prejudicarão a população? Da Redação Link



A pergunta se faz necessária após a ocorrência de infiltrações provocadas pelas fortes chuvas da semana passada. O tomógrafo, comprado pelo Estado ao custo de R$ 500 mil, teve de ser coberto por lona para não ser atingido pela água. Logo, o serviço de tomografia ficou suspenso no fim de semana, fazendo com que casos mais urgentes fossem encaminhados para Araçatuba.



O histórico de morosidades que marca a prestação do serviço do novo PS da cidade também abre brechas para indagações. A unidade levou oito anos para ser construída e custou cerca de R$ 5,3 milhões aos cofres públicos. A entrega ocorreu na semana da eleição do ano passado, pelo então prefeito Pedro Bernabé (PSDB). O tomógrafo ficou três anos encaixotado no município até começar a funcionar, uma vez que dependia justamente da abertura das portas do pronto-socorro.



Após todo esse tempo de espera, a expectativa era por melhoras no atendimento à urgência e emergência, não por poder sobrecarregar outra rede pública de atendimento à saúde — no caso, a de Araçatuba, para onde seriam enviados casos de maior necessidade no sábado e domingo passados.



Para a gestão do novo PS, a Prefeitura contratou o IDS (Instituto de Desenvolvimento Social), de Araçatuba, que promete um trabalho moderno e eficiente. Isso é o que se espera, tendo em vista as dores de cabeça que o antigo pronto-socorro dava aos seus usuários e à administração municipal. Em janeiro de 2016, portanto há exatamente um ano, a Justiça local determinou que o município resolvesse 16 irregularidades, dentre as quais aquelas relacionadas à segurança, como falta de registro dos bombeiros e do Conselho Regional de Medicina, e à infraestrutura precária.



Por isso, a expectativa é que, nesta semana, a gestão de Cristiano Salmeirão (PTB), no poder há menos de um mês, conclua com eficácia os reparos necessários para que a população não seja prejudicada. A medida é urgente. Da mesma forma que a demanda em um serviço público de saúde tende a crescer a cada dia, o início do ano costuma ser um período marcado por chuvas constantes. Se a cada água o atendimento tiver que ser interrompido, como será resolvida a questão nessa área tão importante?

