'Mulheres empreendedoras, uma realidade' é o tema de Helena Abel



Terça-Feira - 24/01/2017 - 15h28





Helena Abel é coach em Araçatuba



Que as mulheres têm tido um avanço em diversas áreas, é um fato que não se pode ignorar. Muito se tem falado sobre isso. Segundo o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequenas Empresas), cerca de 30% de todos os negócios privados no mundo são operados ou têm como idealizador uma mulher. Mas seria promissor se uma grande parcela dessas organizações fosse considerada de alto impacto.



Olhando ao redor do mundo, elas estão cada dia mais eficientes no que se propõem a fazer. Mas quem são essas mulheres multitarefas que estão por aí? São esposas, mães, donas de casa e empreendedoras, que estão buscando seu espaço na sociedade, pois, há até pouco tempo, com o crescimento dos filhos elas não sabiam mais o que fazer, ficavam ociosas e com os sonhos engavetados.



É certo o crescimento desse público, embora pouco reconhecido e que enfrenta dificuldades, grandes desafios a serem vencidos, preconceito, medo do fracasso, culpa pela ausência e falta de tempo para o networking, entre outros.



No entanto, os desafios embora sejam apavorantes, servem também como incentivos para que essas mulheres se unam para vencê-los. Estão se organizando em rede para, juntas, fortalecerem-se e melhor gerir seus negócios. Essas redes são importantes, pois muitas mulheres não têm conhecimento o suficiente para gerir um negócio e com isso os sonhos muitas vezes se tornam um pesadelo, frustrando assim seus planos.



Se perguntar para mulheres de sucesso no Brasil e no mundo se tiveram dificuldades, elas responderão que sim, mas dirão que, apesar disso, tiveram algo maior que todos os obstáculos: foram persistentes, tiveram disciplina e o melhor, apesar do medo, seguiram em frente na busca de meios para realizar seus objetivos.



Uma coisa é certa: independentemente dos motivos que elas têm para empreender, as mulheres estão cada dia mais empenhadas em vencer, mostrar qual é o seu valor e aí surge o empoderamento feminino, que nada mais é dar voz, vez para que as mulheres sejam cada dia mais valorizada em todos os âmbitos, principalmente como empreendedora. Segundo o site “Mulheres Empreendedoras”, quando se fala de empoderamento feminino, é devido a inúmeras conquistas que as mulheres têm feito, deve ser incentivado por todos e ir além do mundo corporativo.



E as mulheres podem contar com ajuda de organizações importantes para que seus anseios sejam realizados. A ONU criou, em 2010, a ONU Mulher; o Sebrae, as Redes de Mulheres Empreendedoras; e exemplo de mulheres no Brasil e no mundo para ajudá-las na realização de seus objetivos. Assim diz Luiza Helena Trajano, presidente do Magazine Luiza: “Empreendedorismo, para mim, é fazer acontecer, independentemente do cenário, das opiniões ou das estatísticas. É ousar, fazer diferente, correr riscos, acreditar no seu ideal e na sua missão”.



E algo que as mulheres têm de sobra é, ousadia, teimosia, persistência e, juntas, são muito mais que possam imaginar.





