Trump acelera revisões ambientais e avança com oleodutos Keystone e Dakota

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou ordens executivas para avançar com a construção dos oleodutos Keystone e Dakota Access. O republicano disse a repórteres na Casa Branca que a questão estará sujeita aos termos e condições que devem ser renegociados pelo governo americano. Além disso, Trump determinou que seja acelerado o processo para revisões ambientais e aprovações de projetos no país.



O então presidente Barack Obama havia desistido do oleoduto Keystone no fim de 2015. Na avaliação de Obama, o projeto prejudicaria os esforços americanos para que o país cumpra um acordo global para combater as mudanças climáticas.



O oleoduto Keystone iria do Canadá até refinarias dos EUA na costa do Golfo do México. O governo dos EUA precisa aprovar a iniciativa porque ela passa pelo território do país.



No ano passado, o Exército americano decidiu explorar rotas alternativas para o oleoduto Dakota, após uma tribo e partidários dos indígenas argumentarem que o projeto ameaçava o suprimento de água potável e também lugares culturais dos nativos americanos.



Trump afirmou que atualmente os processos de revisão ambiental nos EUA são "uma confusão". Segundo ele, caso a resposta seja negativa, ela deve vir logo. Caso seja positiva, "vamos começar a construir", afirmou. Fonte: Associated Press.







