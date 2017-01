Papa Francisco nomeia monsenhor Fernando Ocáriz prelado da Opus Dei Agência Estado Link



Terça-Feira - 24/01/2017 - 13h00





Comentários via Facebook:





O papa Francisco nomeou nesta segunda-feira, 23, o monsenhor Fernando Ocáriz Braña, de 72 anos, prelado da Opus Dei. O pontífice confirmou a eleição realizada pelo terceiro congresso eletivo da Prelazia no mesmo dia.



Com a nomeação, o monsenhor Ocáriz, que até então era vigário auxiliar, virou o terceiro sucessor de José María Escrivá, fundador da Opus Dei, após a morte do monsenhor Javier Echevarría, em 12 de dezembro.



Ocáriz nasceu em Paris em 27 de outubro de 1944, filho de família espanhola exilada na França por causa da Guerra Civil Espanhola (1936-1939). Ele é o filho mais novo de oito irmãos.



O monsenhor é licenciado em Ciências Físicas pela Universidade de Barcelona (1966) e em Teologia pela Pontifícia Universidade Lateranense (1969). Ele obteve o doutorado em Teologia em 1971 na Universidade de Navarra. No mesmo ano, foi ordenado sacerdote.



De acordo com a Opus Dei, em seus primeiros anos como presbítero, Ocáriz se dedicou especialmente à Pastoral Juvenil e Universitária.



Desde 1994 é vigário geral da Opus Dei e, em 2014, foi nomeado vigário auxiliar da Prelazia. Durante os últimos 22 anos acompanhou o prelado anterior, monsenhor Echevarría, em suas visitas pastorais a mais de 70 países. Nos anos 1960, quando era estudante de Teologia, conviveu em Roma com o fundador da Opus Dei. Desde jovem, é aficionado por tênis, esporte que pratica até hoje.



Nos próximos dias, o novo prelado vai propor aos congressistas os nomes de seus vigários, além dos demais novos membros dos conselhos que o auxiliarão durante os próximos oito anos.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão