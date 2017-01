'La La Land: Cantando Estações' iguala o número recorde de indicações ao Oscar Agência Estado Link



Terça-Feira - 24/01/2017 - 12h35





Comentários via Facebook:





O mais forte concorrente ao Oscar deste ano, "La La Land: Cantando Estações", de Damien Chazelle, ganhou o mesmo número de indicações dos recordistas "A Malvada", Joseph L. Mankiewicz, de 1950, e "Titanic", de James Cameron, de 1997, 14 ao todo.



O musical "La La Land" ganhou todos os prêmios do Globo de Ouro, sete, um recorde e recebeu 11 indicações ao Bafta, o Oscar Inglês. Resta saber quantos prêmios o filme levará para casa. "A Malvada" e "Titanic" receberam seis e onze, respectivamente.



"A Chegada", "Cercas", "Até o Último Homem", "Estrelas Além do Tempo", "Lion", "A Qualquer Custo", "La La Land", "Moonlight" e "Manchester à Beira-Mar" foram os indicados ao Oscar de melhor filme. O anúncio oficial foi feito nesta terça-feira, 24, pela Academia de cinema de Hollywood.



As atrizes Emma Stone e Meryl Streep estão entre as indicadas ao Oscar de melhor atriz. Emma é a estrela de "La La Land" e Meryl protagoniza "Florence - Quem é Essa Mulher?", no qual interpreta a socialite que deseja ser cantora de ópera. Também foram indicadas Natalie Portman ("Jackie"), Isabelle Huppert ("Elle") e Ruth Negga ("Loving").







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão