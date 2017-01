PM flagra adolescente infrator com porções de crack Lázaro Jr. Link



Terça-Feira - 24/01/2017 - 12h29





A Polícia Militar de Penápolis apreendeu um adolescente de 16 anos, morador no bairro Planalto, acusado do ato infracional de tráfico de drogas. O flagrante aconteceu na noite de segunda-feira (23), quando ele foi encontrado com 42 porções de crack.



Equipe estava em patrulhamento pelo bairro e quando passava pelo cruzamento da rua Gonçalves Ledo com a Eduardo Berbel Sorroche, viu o adolescente, que já era conhecido por tráfico de drogas. Ele inclusive deixou a Fundação Casa há pouco mais de dois meses, onde esteve custodiado após ser flagrado comercializando entorpecentes.



A droga estava no bolso da bermuda do adolescente, que confessou que estava vendendo cada porção a R$ 10. Ele revelou ainda, que já havia vendido oito porções de um lote de 50. Os R$ 80 arrecadados também foram apreendidos.



O adolescente foi levado ao plantão policial e após ser ouvido, ficou à disposição da Vara da Infância e da Juventude.





