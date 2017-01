Banco Central da África do Sul mantém taxa de recompra em 7% Agência Estado Link



Terça-Feira - 24/01/2017 - 12h30





Comentários via Facebook:





O Banco Central da África do Sul manteve a taxa de recompra inalterada em 7%, após afirmar que agora espera que a economia do país cresça em uma taxa menor este ano, enquanto a inflação deva permanecer acima da meta. Segundo o presidente da instituição monetária, Lesetja Kganyago, a decisão foi unânime.



A economia da África do Sul deve se expandir 1,1% esse ano, abaixo de uma estimativa anterior de crescimento de 1,2%, informou o BC. A expansão está acima da estimativa de 0,4% para 2016, mas perde para o crescimento anual da população, de 1,7%, o que significa que o sul-africano médio está ficando mais pobre.



Ao mesmo tempo, os preços ao consumidor continuam a aumentar num ritmo mais rápido do que o esperado. O BC agora estima que a inflação permaneça acima da meta de 3% a 6% até o quarto trimestre. Fonte: Dow Jones Newswires.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão