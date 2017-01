Ernst & Young fará modelagem de venda da Lotex Agência Estado Link



O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDES) homologou a licitação para contratar serviços técnicos especializados necessários à execução do processo de desestatização da Lotex e da Caixa Instantânea, da Caixa Econômica Federal.



Consórcio liderado pela Ernst & Young ganhou, por R$ 4,2 milhões, o item 1, que inclui a elaboração do plano de negócios, avaliação econômico-financeira, modelagem da privatização, assessoria jurídica e outros serviços necessários ao processo de privatização.



A Baker Tilly Brasil Gestão Empresarial venceu, por R$ 190 mil, o item 2, que prevê a realização de uma segunda avaliação das loterias para garantir a independência da recomendação dos preços mínimos de venda. A previsão do governo é licitar as loterias neste ano.







