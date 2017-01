Pedreiro é preso tentando furtar TV em loja no centro Lázaro Jr. Link



Terça-Feira - 24/01/2017 - 11h50





Um pedreiro de 46 anos, morador no bairro Dona Amélia, em Araçatuba, foi preso na tarde de segunda-feira (23) após ser flagrado tentando furtar um televisor em uma loja de departamentos no centro da cidade.



Segundo o boletim de ocorrência, funcionários que trabalham como vigilantes do estabelecimento, que fica na avenida dos Araçás, acionaram a Guarda Municipal após flagrarem o acusado tentando deixar a loja levando um televisor de 20 polegadas na caixa, sem pagar pelo produto.



Quando os guardas chegaram ao local, o pedreiro já tinha sido detido por um fiscal do estabelecimento comercial e foi levado ao plantão policial.



Como o crime de furto simples prevê pena de até no máximo quatro anos de prisão, o delegado que registrou a ocorrência arbitrou fiança de R$ 900. Até a manhã desta terça-feira (24) a polícia não tinha informado se o dinheiro foi apresentado.



Se a fiança não fosse paga, o pedreiro seria encaminhado à cadeia de Penápolis.





