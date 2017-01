Volume de recursos aplicados no Tesouro Direto supera R$ 40 bilhões em dezembro Agência Estado Link



O volume de recursos aplicados no Tesouro Direto ultrapassou R$ 40 bilhões no mês de dezembro de 2016. É a primeira vez na história que essa marca foi registrada. Segundo balanço divulgado na manhã desta terça-feira, 24, o total de aplicações cresceu 3,7% em relação a novembro e papéis que seguem a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) lideraram os investimentos com 51,6% das novas aplicações no mês.



O estoque de recursos alocados no Tesouro Direto alcançou R$ 41,1 bilhões no mês passado. Em dezembro, o aumento do investimento foi liderado pelos papéis indexados ao IPCA. Nessa categoria, estão os títulos Tesouro IPCA+ e Tesouro IPCA+ com juros semestrais. Em seguida, aparecem os títulos que seguem a taxa Selic (Tesouro Selic) que responderam por 28,0% das operações e prefixados (Tesouro Prefixado e Tesouro Prefixado com juros semestrais), com 20,4%.



Em dezembro, foram realizadas 187,2 mil operações de investimento no Tesouro Direto e o valor médio por operação foi de R$ 9.159,23. A maior parte das operações registradas no mês (73,5%) teve valor de até R$ 5 mil.



O grupo de investidores ativos aumentou em 19,2 mil em dezembro de 2016 e atualmente 401,8 mil pessoas têm contas ativas no programa que permite a negociação direta de títulos públicos. Em 12 meses, o universo de investidores cresceu 71,8%. No ano, o estoque de recursos alocados no Tesouro Direto cresceu 60,5%.







