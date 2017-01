Democratas apresentarão plano de US$ 1 tri de gastos com infraestrutura nos EUA Agência Estado Link



Terça-Feira - 24/01/2017 - 11h45





Comentários via Facebook:





Democratas no Senado dos EUA disseram que planejam oferecer uma proposta terça-feira de gastos de US$ 1 trilhão em projetos de transporte e de infraestrutura a serem gastos nos próximos 10 anos numa tentativa de envolver o presidente, Donald Trump, tentar encontrar um "terreno comum".



Os detalhes do plano fornecidos à Associated Press incluem US$ 200 bilhões para um "fundo de infraestrutura vital" para pagar projetos de importância nacional. Um exemplo dos tipos de projetos que poderiam ser elegíveis para o financiamento no fundo é o Programa Gateway para reparar e substituir linhas ferroviárias envelhecidas e túneis entre Nova York e Nova Jersey, alguns dos quais têm mais de 100 anos e foram danificados pelo furacão Sandy em 2012. O projeto, está estimado em US$ 20 bilhões.



Líderes republicanos, que disseram anteriormente que esperam que Trump ofereça sua própria proposta, é improvável que abracem o plano democrata. Não ficou claro de onde os democratas iriam tirar o dinheiro para pagar a sua proposta.



A questão da infraestrutura foi levantada em uma reunião na segunda-feira entre Trump e legisladores. "Eles pensam que é uma área que talvez seja possível encontrar um terreno comum, mas o senador McConnell não destacou um ponto importante, que precisamos pagar US$ 20 trilhões em dívidas", disse o senador John Cornyn.



O líder da maioria no Senado, Mitch McConnell, disse anteriormente que não quer outro plano de infraestrutura que seja efetivamente um estímulo econômico, uma vez que o Congresso aprovou um programa parecido em 2009 a pedido do ex-presidente Barack Obama.



Trump lamentou o estado das estradas, pontes, aeroportos e ferrovias do país durante a campanha presidencial e prometeu gerar US$ 1 trilhão em investimentos em infraestrutura, colocando as pessoas para trabalharem no processo. No entanto, Trump não deu detalhes. Autoridades de sua administração indicaram que Trump deve oferecer um plano detalhado ainda no primeiro semestre. Fonte: Associated Press







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão