Encontro de celular provoca rebelião e fuga de presos

Uma rebelião de presos ocorreu na manhã desta terça-feira (24) no CPP (Centro de Progressão Penitenciária)de Bauru, após um agente de segurança penitenciária surpreender um dos reeducando se comunicando através de celular.



A informação é da SAP (Secretaria de Administração Penitenciária), que emitiu nota no início da tarde. O órgão não informa o número de presos que conseguiu fugir e nem se algum deles é da região de Araçatuba.



Segundo a secretaria, durante revista de rotina, reeducandos do CPP III, chamado de "Professor Noé Azevedo", causaram tumulto no alojamento da unidade após o encontro do celular.



"A situação já está controlada e o GIR (Grupo de Intervenção Rápida), formado por agentes de segurança penitenciária, está junto com a PM realizando a contagem dos presos, pois alguns deles aproveitaram-se da confusão para evadir-se do presídio. Não houve reféns. Parte dos evadidos já foi recapturada e será levada ao CDP (Centro de Detenção Provisória) de Bauru", informa a nota.



A SAP explica que as unidades de regime semiaberto, conforme determina a legislação brasileira, não dispõem de muralhas nem segurança armada e são cercadas por alambrados. "A permanência do preso nesse regime se dá mais pelo sendo de autodisciplina do preso do que a mecanismos de contenção", informa.



FORAGIDOS

O CPP III, antigo Instituto Penal Agrícola de Bauru, está localizado numa área de 240 alqueires. Segundo a secretaria, na última saída temporária, entre o final de 2016 e início deste ano, 1.122 presos foram beneficiados e 1.074 retornaram à unidade, sendo que esses 48 são considerados foragidos.



"Hoje, 208 presos trabalham fora da unidade, exercendo atividades externas, outros 65 em empresas dentro da unidade e 358 trabalham em atividades de manutenção do próprio presídio", informa a SAP.



REBELIÃO

Durante a rebelião, os internos colocaram fogo no setor de alojamentos e o incêndio começou a se espalhar pelo prédio. Os bombeiros já estão no local para combater as chamas. O presidente da Câmara de Vereadores de Bauru, Alexssandro Bussola (PDT), dispensou os funcionários e o local está fechado desde às 11h.



Há a informação de que empresas das imediações fecharam as portas. Lojas do Centro da cidade também começaram a fechar. Não há notícia sobre feridos.



Segundo dados da SAP (Secretaria da Administração Penitenciária), o CPP-3 funciona em regime semiaberto e deveria abrigar até 1.124 pessoas, mas funciona acima da capacidade. A maior parte cumpre pena por crimes relacionados ao tráfico de drogas, mas também há condenados por homicídio, roubo e furto.



O CPP-3 é uma das 136 unidades prisionais e um dos 15 centros de progressão penitenciária do Estado. Bauru ainda conta com outros dois CPPs e um CDP (Centro de Detenção Provisória). Com informações do Jornal da Cidade, de Bauru - Rede APJ.





