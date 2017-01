Turquia, Rússia e Irã chegam a acordo para impulsionar cessar-fogo na Síria Agência Estado Link



Terça-Feira - 24/01/2017 - 09h50





Comentários via Facebook:





A Turquia, a Rússia e o Irã chegaram a um acordo sobre um mecanismo de três vias para controlar e fazer cumprir um cessar-fogo na Síria, informou a agência de notícias estatal turca Anadolu.



O anúncio é o primeiro sinal de progresso durante o segundo dia de negociações em Astana, no Casaquistão, entre o governo sírio e as facções rebeldes.



A agência Anadolu informou que o mecanismo permitiria que os três países respondessem imediatamente aos relatos sobre violações do cessar-fogo, usando "sua influência" para acabar com os ataques. A informação foi dada por fontes que não puderam ser identificadas.



Anadolu disse também que o acordo faz parte de um artigo que será divulgado no final do dia. A agência disse, contudo, que a declaração final ainda será elaborada. Fonte: Associated Press







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão