Mulher tem bicicleta furtada após cair em buraco

Uma autônoma de 41 anos, moradora no bairro Umuarama, em Araçatuba, teve a bicicleta furtada após cair com ela depois de passar por um buraco no asfalto na rua da casa onde mora. O caso aconteceu na noite de domingo (22), mas foi comunicado à Polícia Civil na noite seguinte.



A vítima contou à polícia que saiu de casa com a bicicleta para ir à farmácia comprar remédio. Quando voltava, por volta das 23h, assim que entrou na rua Dirceu Gonçalves dos Santos, que é paralela à avenida Odorindo Perenha, passou sobre um buraco, perdeu o controle e caiu com a bicicleta.



Nesse momento, ela foi abordada por dois homens, sendo que um deles pegou a bicicleta e ainda pediu a pochete que a autônoma carregava, na qual havia R$ 25 em dinheiro.



Após o crime, os bandidos fugiram sem ser identificados. Não há informações se a vítima se feriu com a queda.





