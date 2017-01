Pai de presidente do TST diz não querer constranger Temer Agência Estado Link



Com o filho cotado para assumir uma cadeira no Supremo Tribunal Federal (STF), o jurista Ives Gandra Martins afirmou que não pretende tentar influenciar a decisão do presidente Michel Temer, de quem disse ser amigo há 40 anos. Para Martins, o atual presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Ives Gandra Martins Filho, é "habilitado" para o cargo, a exemplo de outros nomes que também são cogitados.



"Ele está muito habilitado (para o cargo), mas minha postura nesses 81 anos foi nunca constranger amigos que estão no poder. Não telefonei e não vou telefonar para ele", disse Martins.



Questionado sobre o processo de escolha do novo relator da Lava Jato, Martins entende que Temer foi "prudente" ao declarar que só indicará o novo ministro da Corte após a definição da relatoria.



"Ele fez muito bem. Se tivesse que esperar a distribuição para um novo ministro, que deve ser aprovado pelo Senado, levaria um tempo enorme."



Para o jurista, a distribuição do caso a um dos revisores daria mais agilidade, pois ele sempre acompanha o trabalho de relator. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.







